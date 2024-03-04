Подмосковье 04 марта 2024, 14:51 Рейтинг самых востребованных автобусных маршрутов составили в Подмосковье Пресс-служба Мострансавто

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Компания «Мострансавто» назвала топ-3 маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2024 года. О лидерах рейтинга рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Самым востребованным стал маршрут № 368 «Станция МЦД Долгопрудная — Москва (метро Ховрино)» в Долгопрудном. Здесь зафиксировали свыше миллиона поездок с начала года.

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Маршрут № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)» в Долгопрудном занял вторую строчку рейтинга. Здесь более 700 тысяч поездок с января.

В топ-3 вошел также маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — метро Котельники» в Люберцах. Пассажиры проехались в этих автобусах почти 700 тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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