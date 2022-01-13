Рейтинг самых эффективных борцов с сосульками составили в Подмосковье

Коммунальщики из Власихи, Восхода, Серебряных Прудов и Бронниц оказались лучшими борцами с сосульками во всем Подмосковье. Рейтинг составила Госжилинспекция.

Как подчеркнула руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, учли результат работы в новогодние праздники.

Сначала коммунальщики получили задачи по расчистке крыш в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Направили их работникам из 45 городских округах. Результатов выше 90% достигли в 17.

За время новогодних праздников специалисты управляющих компаний выполнили 50 472 задания по очистке крыш от снега и наледи.

Абсолютными лидерами у нас стали Власиха и Восход. Там УК выполнили все и показали 100-процентные результаты пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

На втором месте Бронницы, на третьем — Серебряные Пруды. Также в топ-10 округов вошли Егорьевск, Люберцы, Кашира, Богородский, Краснознаменск, Пущино и Королев.

Результат выше 90% показали в Истре, Лыткарине, Луховицах, Лобне, Подольске и Павловском Посаде.