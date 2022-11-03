Рейтинг лучших автобусных перевозчиков составили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:07 Рейтинг лучших автобусных перевозчиков составили в Подмосковье Минтранс назвал десять лучших автобусных перевозчиков Подмосковья в третьем квартале

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Итоги работы региональных перевозчиков в третьем квартале 2022 года подвели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Наилучшие показатели показала компания «АвтоЛидер» из Балашихи.

На втором и третьем местах рейтинга оказались компании «АвтоМагистраль», которая обслуживает пассажиров в Люберцах и Котельниках, а также «Мострансавто». Перевозчик «Кавз-2000» из Красногорска занял четвертое место, поднявшись на две позиции списка по сравнению со вторым кварталом года. Следующие места в топ-10 разделили компании «Гудвиль» (Солнечногорский округ), «АвтоКарз» (Лыткарино), «Альфа-Мобил М» (Химки), «АвтоТранс» (Балашиха), «Диалан-Мобил» (Люберцы) и «Восток Авто» (Балашиха).

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«В рейтинг лучших перевозчиков попали компании, у которых были самые высокие показатели транспортной работы. Их деятельность оценивалась по десяти критериям», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Перевозчиков проверили на соблюдение графика движения автобусов, наличия расписания на остановках, на внешний вид автобусов и их техническое состояние. Учли также количество жалоб на работу компаний и отсутствие налоговых задолженностей.

Недавно в Бронницах начали реконструкцию старого автовокзала. Это очень чувствительная тема для местных жителей, что отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Железной дороги в городе нет и автовокзал важен для тех, кто работает или учится на других территориях. Здесь появятся крытый перрон, рестораны и магазины. Открыть обновленный объект планируют в 2023 году.