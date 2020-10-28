Рейтинг кинотеатров появится в Подмосковье

В Московской области составят рейтинг кинотеатров. Среди лучших проведут конкурс с денежной премией. Об этом рассказала заместитель министра культуры Подмосковья Валентина Лиханова.

Всего в регионе работает 92 кинотеатра, 66 из них — частные.

«Мы решили проводить рейтингование кинотеатров, и по итогам рейтинга будет проводиться конкурс с призовым фондом в пять миллионов рублей», — уточнила Лиханова.

С начала года подмосковные кинотеатры посетили более шести миллионов человек. Лихановская добавила, что власти поддерживают кинотеатры в непростых условиях. Для этого ввели налоговые льготы.