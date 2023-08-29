Рейтинг частных школ составили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 11:45 Рейтинг частных школ составили в Подмосковье Рагожина Ольга Александровна, Павловская гимназия / Министерство образования Московской области

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В преддверии нового учебного года в Подмосковье оценили работу частных школ. Комиссия Министерства образования Московской области сравнила показатели 133 учебных заведений и составила рейтинг.

В топ-3 по итогам прошлого учебного года вошли Павловская гимназия, школа «Президент» и лицей «Экус».

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Для составления рейтинга учли результаты государственной итоговой аттестации и участия школьников в олимпиадах, открытость информации о работе частных школ и атмосферу сотрудничества. Информацию получили из государственных информационных систем и официальных сайтов учебных заведений.

Заинтересованность результатом участия в рейтинге позволила 43 частным школам значительно повысить показатели своей работы и занять лидирующие места. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов к 1 сентября.

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