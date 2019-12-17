Рейтинг-50: лучшие муниципалитеты Подмосковья объявят на следующей неделе

Итоговый для 2019 года Рейтинг-50 лучших муниципалитетов Московской области озвучат на следующей неделе на Высшем совете. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

«У нас это финальное, заключительное заседание правительства. Мы еще будем встречаться, подводить итоги на Высшем совете, как традиционно делаем каждый год, подводить итоги Рейтинга-50», — сказал Воробьев на заседании правительства 17 декабря.

По словам Воробьева, в рамках Рейтинга-50 отметят муниципалитеты, которые показали прорывные результаты по целому ряду направлений.

«[Отметим тех], кто сделал прорывы, кто особо отличился по разного рода номинациям», — заметил Воробьев.

В этом году Рейтингу-50 исполняется пять лет, так что на Высшем совете подведут итоги не только года, но и пятилетки, объявив, какие муниципалитеты сохраняют стабильно высокие позиции в течение всего этого периода.

Итоги Рейтинга-50 традиционно подводятся в конце года. В него входят муниципалитеты, которые больше других продвинулись по определенным направлениям. При этом каждый год проводится корректировка критериев, они основываются на майских указах президента России, национальных и федеральных проектах.

Основные направления, по которым оценивается работа муниципальной власти, это оценка населением органов власти, экономика, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни.

В число лучших муниципальных образований по итогам 2018 года вошли Реутов, Химки, Королев и Восход.