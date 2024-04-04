Подмосковье 04 апреля 2024, 17:05 Рейсы из Москвы в Брест запустили в аэропорту Шереметьево Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила регулярные рейсы между Москвой и Брестом. Рейсы выполняют дважды в неделю в международном аэропорту Шереметьево.

Перелет между городами занимает один час 55 минут. Из Москвы авиалайнеры вылетают в 13:45 и прилетают в Брест в 15:40, а из Бреста отправляются в 16:35 и приземляются в Москве в 18:20. Посмотреть расписание полетов и цены на билеты можно на сайте авиакомпании.

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«Я очень доволен, что все-таки происходят такие хорошие, положительные явления в нашем союзном государстве. Это очень важно. Если возобновляются транспортные коридоры, значит, мы будем жить, и неплохо», — сказал пассажир первого рейса «Москва — Брест» Владимир Ануфриев.

Ранее аэропорт Шереметьево в Химках стал лауреатом национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России».

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