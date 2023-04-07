Подмосковье 07 апреля 2023, 12:39 Рейды против мусорных навалов начнутся в лесах Подмосковья с 10 апреля

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Борьба с мусорными навалами переходит в активную фазу в лесах Подмосковья. С 10 апреля и вплоть до наступления зимы в регионе будут проводиться рейды, на которых будут пресекать загрязнение природы.

«Цель рейда — предотвратить сброс мусора в лесах Подмосковья. Мероприятия будут проводиться на территории региона до 1 декабря», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Лесничие вместе с правоохранителями, а также журналистами и общественниками будут патрулировать территории и предотвращать загрязнение природы. Навалы отходов на землях лесного фонда будут зафиксированы.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов напомнил, что многие виды отходов сильно загрязняют природу токсичными веществами. К тому же мусор имеет разное время разложения. Бумажные салфетки перерабатываются пземлей всего за месяц, жвачка — за 30 лет, а автомобильные шины — за 140 лет. Пакеты и пластиковые бутылки и вовсе будут гнить до 200 лет, а стекло — до тысячи лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу.

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