Подмосковье 25 января 2024, 12:16 Рейды по выявлению незаконной рубки начнутся в лесах Подмосковья 25 января Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Рейд по выявлению незаконной рубки деревьев в лесу начнутся в Подмосковье 25 января. Их будут проводить до конца года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, незаконная рубка входит в топ-5 тем обращений жителей в ЦУР и на портал «Добродел».

Реклама

«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал „Добродел“ за прошлый год и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание пресечению и профилактике подобных правонарушений», — сказал он.

Во время проведения акции «Незаконная рубка» в Подмосковье увеличат количество патрулирований в местах возможных нарушений. К работам подключат представителей правоохранительных органов, администраций, общественных инспекторов и казачьих обществ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».