Подмосковье 07 марта 2024, 10:47 Рейды по выявлению незаконной наружной рекламы провели в Одинцове и Рузе Комитет лесного хозяйства Московской области

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Лесная охрана провела антирекламный рейд в Одинцове и Рузе. Более десяти незаконно размещенных объявлений демонтировали вблизи деревни Сухарево и СНТ «Андреевское» и «Лесная поляна».

Жителям Московской области напоминают, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность. Для граждан предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

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