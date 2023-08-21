Подмосковье 21 августа 2023, 13:45 Рейды по выявлению нетрезвых водителей прошли в Мытищах

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Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» прошли на дорогах Мытищ 19 и 20 августа. Сотрудники Госавтоинспекции выявили девять случаев вождения в нетрезвом виде.

Состояние алкогольного опьянения выявили у троих водителей, пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Одного человека привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

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Госавтоинспекция проводит подобные рейды в Мытищах регулярно.

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