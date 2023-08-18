18 августа 2023, 18:00
Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в выходные
Ближайшие выходные в Подмосковье проведут трейды и дежурства более чем в 340 местах притяжения жителей. Они будут направлены на повышение безопасности дорожного движения.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники администраций округов и волонтеры будут пресекать вождение в нетрезвом состоянии и разъяснять правила дорожного движения.Водителей призывают не превышать скоростной режим, не совершать обгон в запрещенных местах, использовать световозвращатели и не садиться за руль в нетрезвом виде.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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