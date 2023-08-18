Подмосковье 18 августа 2023, 18:00 Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в выходные Раменский г.о.

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Ближайшие выходные в Подмосковье проведут трейды и дежурства более чем в 340 местах притяжения жителей. Они будут направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники администраций округов и волонтеры будут пресекать вождение в нетрезвом состоянии и разъяснять правила дорожного движения.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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