Рейды по выявлению нелегальных свалок начались в Подмосковье

В Солнечногорске провели масштабные рейды по выявлению так называемых серых возчиков. Только с начала текущей недели в городе зафиксировали уже больше десяти нарушителей, которые сбрасывали крупногабаритные и строительные отходы в неположенных местах.

«Так называемые серые возчики берут на себя часть рисков и стоят гораздо дешевле. И чаще всего они принимают решение отправить мусор на ближайшие контейнерные площадки, тем самым образуя там навалы. Наша задача — сделать так, чтобы эти риски не оправдывали средства», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Аипова добавила, что проверка по всей Московской области стартовала в Солнечногорске. Там провели рейды на улице Стеклозаводской, где в последнее время обычная контейнерная площадка активно зарастает мусором и все больше напоминает настоящую свалку. На протяжении нескольких часов инспекторы останавливали и проверяли все машины, которые везли отходы и грунт. У каждого из водителей проверили наличие разрешающих эту деятельность документов.

Кроме того, проверки проводятся и при помощи квадрокоптеров. В ближайшее время проверки затронут такие городские округа, как Щелково, Видное и Мытищи. Тем, кто нарушает действующие правила, может грозить штраф до 250 тысяч рублей.