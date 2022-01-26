Рейды по соблюдению масочного режима провели в общественном транспорте Подмосковья

В Подмосковье провели рейды по соблюдению масочного режима на всех видах транспорта — в том числе такси. Из-за скачка заболеваемости ковидом в регионе за соблюдением мер безопасности стали следить в усиленном режиме. В ближайшие дни рейды продолжат.

Инспекторы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сейчас повсюду — в автобусах, в маршрутках, в электричках. Перед входом на платформу пригородного поезда дежурит полиция. останавливая нарушителей.

Многие пассажиры ошибочно считают, что если они вакцинированы и имеют QR-код, маска им не нужна. Это не так.

«Независимо от того, есть ли у пассажира QR-код или нет, они обязаны носить маски. При проверке люди относятся с пониманием. Если маска приспущена, ее надевают. Те, кто отказывается, к ним применяется мера административного воздействия. Штраф пять тысяч рублей», — напомнил консультант межмуниципального отдела № 3 УРАТК МТДИ Московской области Игорь Симаков.

Активно проходят рейды по соблюдения масочного режима и в подмосковных такси — здесь на помощь приходят сотрудники ГИБДД. Они останавливают автомобили с шашечками и проверяют наличие маски: как у водителя, так и у пассажира.

«Нарушителей — единичные случаи. В основном, без маски осуществляют проезд пассажиры. Но опять же, это единичные случаи. Водители все в масках осуществляют перевозку пассажиров», — уточнил консультант межмуниципального отдела № 3 УРАТК МТДИ Московской области Юрий Мурашов.