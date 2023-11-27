Подмосковье 27 ноября 2023, 17:37 Рейды по пресечению нарушений ПДД прошли почти в 500 местах в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Рейды по повышению безопасности дорожного движения провели почти в 500 местах в Подмосковье в минувшие выходные. Это 84 СНТ, 160 пешеходных переходов, 20 площадок для грузовиков и 220 зон отдыха.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в рейдах участвовали сотрудники администраций округов, а также Госавтоинспекция и волонтеры. Жителям напоминали правила дорожного движения.

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Кроме того, в 43 округах прошли рейды на выявление нетрезвых водителей и другие профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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