Подмосковье 15 сентября 2023, 17:17 Рейды по пресечению нарушений ПДД пройдут в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Рейды по выявлению нарушений ПДД пройдут в местах притяжения жителей в Подмосковье в выходные. Их проведут более чем в 350 местах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, рейды и дежурства проведут сотрудники окружных администраций и волонтеры. Жителям напомнят о правилах безопасности на дороге.

Реклама

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом виде и не совершать обгоны в запрещенных местах, а пешеходов – использовать световозвращатели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».