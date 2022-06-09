Рейды по поиску незаконных врезок в водопровод провели в Подмосковье

В Московской области выявили порядка 100 случаев самовольных подключений к системе водоснабжения при помощи врезок. В Министерстве ЖКХ подчеркивают, что такие действия незаконны, за ними может последовать административная ответственность.

«Несанкционированное подключение к действующим сетям водопровода, а также пользование этой системой незаконно и может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до административной ответственности лица, осуществившего самовольное подключение», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Так называемые врезки в водопровод в регионе ищут ежедневно. Работы проводятся в Восточном Подмосковье. У всех нелегальных потребителей воды есть возможность оформить подключение официально.

Незаконные врезки не только наносят материальный ущерб, но и перегружают сеть. На этом фоне могут происходить аварийные ситуации, быстрее изнашиваются водопроводные сети. Чаще всего такие врезки появляются на промышленных предприятиях, например автомойках. Больше всего нелегальных потребителей оказалось в городах Шатура и Электросталь. На них наложили штрафы и призвали оплатить незаконное пользование ресурсами.