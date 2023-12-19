Подмосковье 19 декабря 2023, 00:39 Рейды по безопасности на железнодорожных путях провели в Чехове РИА «Новости»

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В рамках профилактических мер по безопасности на железной дороге, проводившихся на железнодорожной станции Чехов, провели рейд. В Минтрансе Подмосковья отметили, что в ходе мероприятия работники администрации и сотрудники транспортной полиции провели разъяснительную работу о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

Они раздали жителям 30 информационных материалов. Сотрудниками транспортной полиции Московской области ежедневно проводятся дежурства на станциях, где зафиксированы самые страшные случаи смерти. Это делается для того, чтобы снизить уровень смертности на железных дорогах региона.

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Более 100 рейдов по безопасности прошли в Чехове с начала года. Все жители и гости области должны соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон и переходить железнодорожные пути только в том случае, если это разрешено светофором.