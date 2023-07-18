Подмосковье 18 июля 2023, 12:53 Рейды на выявление выездов на встречную полосу пройдут в Подмосковье до 23 июля Минтранс Подмосковья

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Госавтоинспекция проведет рейды на выявление выездов на полосу встречного движения в Подмосковье. Они пройдут с 17 по 23 июля.

Как рассказали в Минтранса Подмосковья, выезд на встречную полосу может привести к тяжелым последствиям в ДТП.

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В ведомстве напомнили, что больше половины встречных столкновений происходит в запрещенных для обгона местах. Из-за высокой скорости не всегда получается быстро отреагировать на ситуацию. За нарушение положен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от четырех до шести месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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