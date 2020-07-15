Рейды инспекторов Подмосковья позволили убрать 666 нарушений вдоль магистралей

С начала года инспекторы добились устранения нарушений в 15 городских округах. Это Котельники, Раменское, Люберцы, Истра, Долгопрудный, Солнечногорск и другие.

Госадмтехнадзор проверил состояние придорожных объектов. На особый контроль там взяли соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в надлежащий вид было приведено 76 остановок. Вместе с тем устранили 147 незаконных информационных щитов. Более 34 различных вывесок обновили или заменили новыми и современными.

В результате таких проверок было благоустроено 220 территорий, прилегающих к магистралям. В порядок привели 30 ограждений и шумозащитных экранов.

Больше всего нарушений, по информации ведомства, устранили в Истре, Красногорске, Люберцах, Балашихе, Мытищах, Дмитрове и Раменском.