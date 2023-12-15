Подмосковье 15 декабря 2023, 11:39 Рейды для пресечения незаконной рубки елок пройдут в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Рейды по выявлению незаконных рубок в лесах проведут в Подмосковье с 18 по 31 декабря. Они пройдут в местах, где растут хвойные молодняки.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, во время проведения операции «Елочка» усилят лесную охрану и увеличат количество патрулирований.

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«В рейды отправятся мобильные группы, состоящие из представителей лесной охраны, правоохранительных органов, администраций городских округов и общественные лесные инспекторы. Также будет организовано дежурство на стационарных постах. Лесные участки, подлежащие осмотру, уже определены, а в каждом лесничестве заранее выстроены маршруты патрулирования», - сказал он.

За незаконную рубку в лесах грозит штраф размеров до пяти тысяч рублей для физических и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Если нанесенный ущерб превышает пять тысяч рублей, то на нарушителя ляжет уголовная ответственность.

Жителей призывают выбирать законные способы новогоднего украшения дома. Приобретать хвойные советуют на специальных елочных базарах или в питомниках.

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