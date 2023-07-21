Подмосковье 21 июля 2023, 11:40 Рейды для повышения дорожной безопасности проведут в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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В эти выходные сотрудники администраций округов и волонтеры проведут рейды, направленные на повышение безопасности дорожного движения. В региональном Минтрансе сообщили, что дежурства пройдут более чем в 300 местах притяжения жителей.

Рейды проводят регулярно на общественных территориях: на пляжах, в зонах отдыха, парках в СНТ и других локациях. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции продолжат проводить проверки на соблюдение ПДД в Подмосковье.

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Участников дорожного движения призывают ответственно относиться к своей безопасности и безопасности других на дорогах. В ведомстве призвали не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также не позволять это делать близким и знакомым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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