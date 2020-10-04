Рейд трезвости. Подмосковные активисты закрыли магазины, торгующие алкоголем по ночам

Купить алкоголь ночью в подмосковном Видном достаточно просто. Сотрудники круголсуточного минимаркета продадут хоть вино, хоть водку. Но только за наличные из без прогона бутылки через ЕГАИС. Но минувшей ночью им не повезло. Запрещенную к продаже после 23:00 они продали активистам проекта «Народный контроль». Участники контрольной закупки поделились «360» видео с места событий.

На кадрах видно, что продавшица даже не просит показать молодых людей документы, чтобы удостовериться, что им можно купить спиртное. Рассчет только наличными и теперь активисты на улице с бутылкой. Ждут сотрудников полциии.

Такие рейды участники «Народного контроля проводят регулярно. Но 3 октября для них особенно важная дата — это Всемирнй день трезвости.

«Активисты выезжают каждую неделю и выявляют такой магазинчик, на который жалуются жители, что там торгуют алкоголем в ночное время суток», — рассказал участник закупки Шерзод Атаев.

Прибывшие на место сотрудники полиции составили штраф об административном правонарушении и потребовали закрыть магазин. Владельца торговой точки теперь ждет штраф до 300 тысяч рублей.

По словам Атаева, кроме борьбы с ночной продажей спиртного участники «Народного контроля» следят, чтобы алкоголь не продавали детям и в продаже не было контрафакта.

Кроме того, в ближайшее время правила продажи спиртного ужесточат. Сейчас продавать алкоголь можно в точках, которые расположены на расстоянии в 100 метров от больниц и детских учреждений. Эту норму предложили сократить до 50 метров.