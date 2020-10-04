Рейд трезвости. Подмосковные активисты закрыли магазины, торгующие алкоголем по ночам
На кадрах видно, что продавшица даже не просит показать молодых людей документы, чтобы удостовериться, что им можно купить спиртное. Рассчет только наличными и теперь активисты на улице с бутылкой. Ждут сотрудников полциии.
Такие рейды участники «Народного контроля проводят регулярно. Но 3 октября для них особенно важная дата — это Всемирнй день трезвости.
«Активисты выезжают каждую неделю и выявляют такой магазинчик, на который жалуются жители, что там торгуют алкоголем в ночное время суток», — рассказал участник закупки Шерзод Атаев.
Прибывшие на место сотрудники полиции составили штраф об административном правонарушении и потребовали закрыть магазин. Владельца торговой точки теперь ждет штраф до 300 тысяч рублей.
По словам Атаева, кроме борьбы с ночной продажей спиртного участники «Народного контроля» следят, чтобы алкоголь не продавали детям и в продаже не было контрафакта.
Кроме того, в ближайшее время правила продажи спиртного ужесточат. Сейчас продавать алкоголь можно в точках, которые расположены на расстоянии в 100 метров от больниц и детских учреждений. Эту норму предложили сократить до 50 метров.