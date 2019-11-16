Рейд по выявлению таксистов-нелегалов провели в Жуковском

Охоту на так называемых «бомбил» устроили в Жуковском сразу несколько ведомств. Сотрудники ГИБДД и областного Минтранса совместно с представителями администрации провели в городе рейд по выявлению таксистов-нелегалов. Несмотря на все принятые меры, полностью избавиться от недобросовестных перевозчиков пока не удается.

Участники рейда вызывают такси. Не проходит и пяти минут, как появляется тот, кто готов их подвезти. Пассажиры просят доставить их на соседнюю улицу. Правда, далеко уехать не удается. На ближайшем перекрестке машину останавливает инспектор ГИБДД.

И естественно — ни путевки, ни разрешения, ни опознавательных знаков. Водители находят себе оправдание, каждый по-своему. А некоторые и вовсе отрицают, что они работают в такси.

По закону таксовать разрешено только по установленным правилам. Водитель обязан официально работать на организацию или как ИП. Машина должна иметь не только техпаспорт, но и опознавательные шашечки, и фонарь «такси» на крыше авто. В салоне должна висеть фотография с именем водителя, чтобы пассажир знал, кто его везет. Подобные рейды проводятся не только ради безопасности пассажиров, но и в целом региона.

«В случае если недобросовестными таксистами будет спровоцирован транспортный коллапс в одном из городов региона. Данный факт может быть подхвачен зарубежными СМИ. И в дальнейшем оказать негативное влияние на Московскую область, как на транспортный центр и пояс деловой активности», — сказал Александр Трейстер, начальник отдела по транспорту, связи и дорожной деятельности администрации г. о. Жуковский.

Из пяти проверенных таксистов четверо оказались без лицензии, при этом нарушения были выявлены в первый час рейда. Машины были изъяты и отправлены на штрафстоянку до тех пор, пока нарушители не оформят предпринимательскую деятельность официально. Все материалы административных дел направят в суд.