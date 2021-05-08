Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Балашихе

Инспекторы ГИБДД в субботу проведут в подмосковной Балашихе рейд по выявлению нетрезвых водителей. Будут останавливать автомобили и проверять состояние людей за рулем, рассказали в пресс-службе балашихинского МВД. Об этом сообщило РИАМО.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проходить с 22:00 до 00:00. Оно направлено на обеспечение безопасности движения и снижение числа аварий, совершенных пьяными людьми за рулем.

В ГИБДД напомнили, что вождение в нетрезвом виде является одним и наиболее опасных нарушений для водителя. За это предусмотрен не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А для злостных нарушителей это грозит уголовной ответственностью.

Правительство ранее предложило увеличить штрафы за нетрезвую езду до 500 тысяч рублей.

Автомобилистам ранее рассказали о неочевидных и мелких нарушениях, за которые им могут выписать штраф. Например, если в машине будет отсутствовать одно из зеркал заднего вида или при остановке на «островке безопасности».