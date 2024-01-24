24 января 2024, 13:03
Рейд по выявлению незаконных перевозок мусора провели в Дмитрове
Инспекторы эконадзора и сотрудники полиции провели рейд по выявлению незаконных перевозок мусора в Дмитрове. Они задержали два самосвала, которые работали без специальных разрешений.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, нарушителей оштрафовали.
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«Водители не имели разрешительных документов на транспортировку. В отношении обоих нарушителей составлены протоколы. Предотвращен сброс порядка 40 кубометров мусора», — сказал министр.
Рейды по выявлению незаконных перевозок мусора в Подмосковье продолжат.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
Мусор
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