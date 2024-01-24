Подмосковье 24 января 2024, 13:03 Рейд по выявлению незаконных перевозок мусора провели в Дмитрове Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Читать 360tv в

Инспекторы эконадзора и сотрудники полиции провели рейд по выявлению незаконных перевозок мусора в Дмитрове. Они задержали два самосвала, которые работали без специальных разрешений.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, нарушителей оштрафовали.

Реклама

«Водители не имели разрешительных документов на транспортировку. В отношении обоих нарушителей составлены протоколы. Предотвращен сброс порядка 40 кубометров мусора», — сказал министр.

Рейды по выявлению незаконных перевозок мусора в Подмосковье продолжат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».