Подмосковье 07 марта 2023, 09:22 Рейд по выявлению незаконной рекламы прошел в Подольске

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Администрация Подольска провела рейд по выявлению незаконной рекламы. После получения предписания у нарушителей есть ровно месяц на устранение замечаний. Если требования не будут выполнены, администрация самостоятельно осуществит демонтаж незаконной рекламы, а понесенные расходы взыщет с собственников.

Сотрудники комитета по строительству и архитектуре еженедельно выдают разрешения на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций, проводят работы по демонтажу незаконных реклам и вывесок по всему городскому округу.

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«Комитетом по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск ведется активная работа, направленная на создание комфортного рекламно-информационного облика территорий», — отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск, председатель комитета по строительству и архитектуре Елена Лебеденко.

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Постоянные обходы приносят свои плоды. Собственники приводят в порядок фасады торговых точек, а администрация округа контролирует устранение замечаний в установленные сроки.

Все больше предпринимателей перед открытием своих объектов обращаются за согласованием размещения рекламных и информационных конструкций. Теперь это можно сделать через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Сейчас в Подольске в обновленных павильонах рынка уже размещены семь согласованных вывесок, а на улицах, где выявили незаконную рекламу, установили срок ее устранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства заявил, что комплексное развитие территорий поможет приблизить победу в спецоперации. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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