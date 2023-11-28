Подмосковье 28 ноября 2023, 16:26 Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Рейд по выявлению незаконных пассажирских перевозок провели в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение правил водителями такси.

Инспекторы осмотрели 50 автомобилей и выписали шесть административных штрафов за различные нарушения административного законодательства. Нарушителей привлекли к ответственности.

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Подобные акции проходят в Одинцовском округе регулярно. Так, в ноябре стартовал профилактический рейд «Опасный груз». Водителей проверят на соблюдение правил перевозки опасных грузов, наличие технического осмотра и соблюдение режима труда и отдыха.

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