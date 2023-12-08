Подмосковье 08 декабря 2023, 13:44 Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Полицейские провели рейд по выявлению незаконных мигрантов в поселке Майдарово под Солнечногорском. Правоохранители проверили документы у 95 человек.

Сотрудники управления территориальной безопасности администрации Солнечногорска совместно с правоохранительными органами и казаками проверили одно из предприятий в Майдарове и общежитие при нем.

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Полицейские проверили документы у 95 граждан Средней Азии. В отношении семи иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России. В отношении еще одного — протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Уделить внимание вопросам безопасности жители Майдарово просили на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во время его рабочей поездки в наш округ. В поселке проведены рейдовые мероприятия, а также усилены меры безопасности. Подобные проверки проходят на территории нашего муниципалитета регулярно», — заявил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности правонарушителя, организовавшего незаконную миграцию в Майдарово.

Сообщить о необходимости проверки законности проживания мигрантов по тому или иному адресу жители округа могут по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по просьбам жителей два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году.

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