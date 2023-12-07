Подмосковье 07 декабря 2023, 20:44 Рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели в Солнечногорске Главное управление региональной безопасности Московской области

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Рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства прошел в Солнечногорске. Сотрудники правоохранительных органов задержали 95 человек.

Привлечение иностранных рабочих — одно из важных направлений экономики Московской области. Однако их трудоустройство должно быть законным, а условия проживания — организованными. Это поможет избежать жалоб местных жителей.

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Недавно жители поселка Майдарово в Солнечногорском городском округе обратились к губернатору, попросив о помощи из-за нарушений.

Главное управление региональной безопасности Московской области провело рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Специалисты проверили предприятия, общежития и несколько квартир на территории поселка по жалобам местных жителей. В общей сложности задержали 95 человек.

Для иностранных граждан, которые незаконно работают на территории РФ, предусмотрены штрафы и возможное выдворение из страны. Работодатели также несут ответственность за соблюдение правил пребывания иностранцев и привлечение их к трудовой деятельности в РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

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