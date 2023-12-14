Подмосковье 14 декабря 2023, 16:53 Рейд по выявлению граждан без воинского учета прошел в поселке Ржавки Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сотрудники полиции провели рейд в поселке Ржавки под Солнечногорском. Они проверили соблюдение миграционного законодательства, а также выявили шесть граждан, не вставших на воинский учет.

Проверку в рабочем общежитии организовали сотрудники управления территориальной безопасности администрации Солнечногорска совместно с правоохранительными органами, казаками, сотрудниками военкомата и военно-следственных органов.

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После проверки данных в военкомате четырех мужчин направили на срочную службу, еще один заключил контракт о прохождении военной службы.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Отметим, что все граждане по призыву служат только на территории Российской Федерации, а зачастую и в войсковых частях Московской области. В зону действия специальной военной операции призывники не направляются», — отметил начальник управления территориальной безопасности администрации городского округа Солнечногорск Вадим Шевырев.

Он добавил, что такие рейды в рамках осенней призывной кампании будут проводиться до конца декабря.

Напомним, за неявку в военкомат предусмотрены штраф до 30 тысяч рублей; за уклонение от медицинского обследования — от 15 до 25 тысяч; за не предоставление информации о смене места жительства или работы — до пяти тысяч рублей.

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