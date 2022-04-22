Рейд по водителям-должникам провели в Солнечногорске

Такие мероприятия в округе проводят регулярно. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы подчеркивают, что их главная цель — не найти и оштрафовать, а предупредить. И тем самым сделать жизнь водителей проще, а движение на дорогах — безопаснее.

Например, один из автолюбителей долго не хотел общаться с сотрудниками ГИБДД из-за того, что на его счету более 70 административных нарушений, 66 из них еще требуют оплаты, а 10 оказались вовсе просрочены.

Инспектор предупредил водителя о том, что за неоплаченные штрафы его ждет ответственность по статье 20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь нарушителю придется общаться со службой судебных приставов.

«Сегодня мы совместно с администрацией нашего городского округа Солнечногорск раздаем вот эти памятки, которые нам выделило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, раздаем их участникам дорожного движения», — сказал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.