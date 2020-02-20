Бомбилы не проедут. Рейд по таксистам провели в аэропорту Шереметьево

В Химках автоинспекторы провели рейд по такси в аэропорту Шереметьево. Не водители были рады внезапной проверке. Как это было, узнал корреспондент «360».

Рейд автоинспекторов застал врасплох таксистов у Шереметьево. Но если водитель законопослушный, проверка документов занимает не более пяти минут. А вот с нарушителями разговор долгий. Некоторые таксисты приклеивают бумагу на номер. Штраф за такое — пять тысяч рублей и лишение прав до трех месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

Беседа по телефону во время езды может привести к аварии. Во время этого рейда поймали одного такого водителя.

Еще одна беда — это псевдотаксисты. Одного такого тоже поймали: при водителе не было разрешающих документов.

Источник фото: телеканал «360»

«Транспортное средство изъято, так как будет отправлено на специальную стоянку. <…> У водителя отсутствует лицензия для осуществления перевозки пассажиров и багажа, отсутствует путевой лист с отметками прохождения предрейсовых техосмотра и медосмотра», — рассказала Марьям Малаева, главный специалист Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Во время рейда инспекторы напомнили и о правилах безопасности. Так, необходимо помнить о ремнях безопасности, детских креслах и многом другом.