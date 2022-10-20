Рейд по профилактике травматизма прошел на ж/д станции в Электроуглях | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 10:57 Рейд по профилактике травматизма прошел на ж/д станции в Электроуглях

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Сотрудники полиции провели рейд на железнодорожной станции Электроугли в Богородском. Они находили нарушителей и проводили беседы о важности перехода путей по правилам.

Большинство людей, перебегающих железную дорогу, уверяют, что делают это впервые. Многие из них спешат на электричку, а кто-то торопится домой. Многие забывают, что опасность представляют не только движущиеся составы, но и сами рельсы, находящиеся под напряжением.

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Сотрудники полиции пообщались с нарушителями, составили протоколы и провели профилактические беседы. Многие при виде людей в форме одумывались, разворачивались и шли на положенный переход.

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Рейды в Богородском проводят регулярно и с такой же частотой составляют протоколы. Штраф за нарушение перехода железной дороги составляет от 100 рублей до двух тысяч. Жителей Подмосковья просят соблюдать правила и ответственно относиться к своей безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.