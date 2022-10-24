Рейд по поиску нарушителей безопасности провели на станции Жаворонки в Одинцове | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 19:42 Рейд по поиску нарушителей безопасности провели на станции Жаворонки в Одинцове

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На пешеходном переходе, который располагается на стации Жаворонки в Подмосковье, провели предупредительный рейд. Именно на этой станции всегда бывает много нарушителей, особенно это касается утренних часов пик. Поэтому именно там решили провести очередной рейд, чтобы предупредить новые нарушения.

Поток пассажиров там очень большой — в среднем пять тысяч человек в сутки. Решили останавливать всех, кто пытается перебежать через железную дорогу не на тот сигнал светофора. Сначала штрафы выписываются просто вручную, а проверки пока проходят только выборочно. Но уже скоро к такой важной для безопасности людей работе хотят подключить искусственный интеллект.

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«В целях обеспечения безопасности на пешеходном переходе станции Жаворонки установлены видеокамеры с системой распознавания лиц, что позволяет фиксировать нарушителей на запрещающий сигнал светофора», — рассказал Алексей Железняк, старший инспектор Западного межмуниципального управления ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция».

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Только с начала года на всех железных дорогах Подмосковья погибло 200 человек, и больше половины всех этих случаев произошли потому, что люди сами решили нарушить элементарные правила безопасности. Искусственный интеллект для предупреждения таких ситуаций уже задействуется в регионе, но пока только на двух станциях — Перхушково и Жаворонки. Ожидается, что в будущем работа в этом направлении будет активно продолжаться.