Подмосковье 21 июля 2023, 09:28 Рейд по организациям с долгами за коммунальные услуги прошел в Истре Телеканал «360»

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Рейд по предприятиям, имеющим долги за коммунальные услуги, прошел в Истре. Одного из неплательщиков отключили от горячего водоснабжения.

Сегодня общий долг организаций округа за предоставленные коммунальные услуги составляет более 350 миллионов рублей. В ходе рейдов представители ресурсоснабжающих организаций и судебные приставы напоминают неплательщикам об их обязательствах и выявляют юридических лиц, которые нарушают условия договора.

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«В ходе рейда мы провели сверку площадей с абонентами, которые заключили договор с нашей организацией. Тем, у кого фактическая площадь не совпадает с указанной в договоре, выдали предписания. У одного из потребителей в итоге было отключено горячее водоснабжение», — рассказал инженер тепловой инспекции Дмитрий Кокорев.

Коммунальную услугу отключили до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена. В таких случаях чаще всего долги за жилищно-коммунальные услуги оплачивают сразу.

Похожие меры воздействия применяются и к жителям. Так, с начала года девять квартир уже отключили от горячей воды.

С января коммунальные службы подали 1957 исков на сумму 170 миллионов рублей. Из них 171 иск уже рассмотрен судом и передан в работу судебным приставам. Если должники откажутся исполнять решение суда, то на их имущество приставы смогут наложить арест.

Такие санкции обычно используют при задолженности более двух месяцев. При этом оплачивать долг можно частями по соглашению о рассрочке. Этой возможностью уже воспользовались 115 человек.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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