17 марта 2020, 19:53
Рейд по незаконному выбросу отходов провели в Наро-Фоминске
Представители Рузского регионального оператора и Росадмтехнадзор провели рейд по незаконному выбросу отходов в Наро-Фоминске. У предприятий проверяли наличие договоров на вывоз мусора.
За отсутствие договора предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 250 тысяч.
Рейд показал типичные нарушения: отсутствие договора, устные договоренности, просроченные документы. Но у нарушителей есть шанс исправиться. В течение недели коммерсантов ждут в офисе региональных операторов. Там с ними подпишут по-настоящему правильные бумаги.
Региональный оператор не только вывезет мусор, но и по возможности его переработает. Поэтому договор с компаний гарантирует отсутствие несанкционированных свалок и заботу об экологии.
Подробности — в сюжете «360».