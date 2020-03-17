Рейд по незаконному выбросу отходов провели в Наро-Фоминске

Представители Рузского регионального оператора и Росадмтехнадзор провели рейд по незаконному выбросу отходов в Наро-Фоминске. У предприятий проверяли наличие договоров на вывоз мусора.

За отсутствие договора предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 250 тысяч.

Рейд показал типичные нарушения: отсутствие договора, устные договоренности, просроченные документы. Но у нарушителей есть шанс исправиться. В течение недели коммерсантов ждут в офисе региональных операторов. Там с ними подпишут по-настоящему правильные бумаги.

Региональный оператор не только вывезет мусор, но и по возможности его переработает. Поэтому договор с компаний гарантирует отсутствие несанкционированных свалок и заботу об экологии.

Подробности — в сюжете «360».