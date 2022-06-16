Рейд по мусорным площадкам провели в Солнечногорске

При поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья представители Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области совместно с администрацией Солнечногорска в июне провели серию рейдов «Засада».

В рейдах также принимал участие заместитель главы городского округа Солнечногорск по ЖКХ Роман Назаров. В результате было выявлено более двух десятков нарушителей.

«Рейды направлены на недопущение нарушений законодательства в области обращения со строительными отходами и в целях предотвращения образования завалов на придомовых контейнерных площадках», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На всех нарушителей составили протоколы об административном нарушении. Нарушителям также рассказали о требованиях законодательства по обращению со строительными отходами.

«Ответственность за вывоз строительных отходов несет собственник. Именно он обязан позаботиться о правильной их утилизации путем обращения в специализированную организацию, имеющую лицензию на транспортировку отходов. С реестром этих добросовестных возчиков можно ознакомиться на сайте нашего министерства», — отметил Антон Велиховский.