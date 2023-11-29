Подмосковье 29 ноября 2023, 16:39 Рейд по контролю за применением кассовой техники прошел в Одинцове Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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С 2021 года в регионе реализуют проект по сокращению теневого оборота розничных рынков. В рамках проекта ФНС «Исключение недобросовестного поведения на рынках» в Одинцове провели рейд по контролю за соблюдением кассовой техники.

Инспекторы посетили комплекс «Подворье» на улице Свободы. В рейде приняли участие сотрудники УФНС России по Московской области, а также представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Министерства сельского хозяйства Московской области и Торгово-промышленной палаты Одинцовского округа.

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«В отраслевом проекте участвуют 350 рынков и торговых пространств, включающих 8 078 арендаторов. Торговый комплекс „Подворье“ — образцовый рынок по применению ККТ при расчетах с покупателями на территории области», — отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Покупателей призывают брать чеки при каждой покупке. Это позволит вернуть или обменять некачественный товар. Так, в «Подворье» около прилавков размещены QR-коды, с помощью которых покупатель может сообщить о нарушении, если чек не выдали.

«Мы как институт по защите бизнеса, в свою очередь, готовы обучать предпринимателей, помогать внедрять им новые технологии и конечно же защищать права и интересы, но только в тех случаях, если ими соблюдается закон», — отметила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

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