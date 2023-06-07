Подмосковье 07 июня 2023, 12:58 Рейд по контролю оплаты проезда провели в автобусах Лобни

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Старший инспектор административно-пассажирской инспекции Подмосковья Владимир Шанданов совместно с волонтерами провел рейд по общественному транспорту Лобни. Контролеры проверили наличие билетов у пассажиров и напомнили о необходимости оплачивать проезд.

В администрации Лобни рассказали, что инспектор проверил оплату проезда и раздал памятки с правилами комфортной и безопасной поездки. Пассажирам напомнили, что нужно заранее готовить транспортную или банковскую карту для прикладывания к терминалу, соблюдать очередь при входе в автобус, предъявлять документы на льготу по требованию водителя.

Год назад, 18 июня 2022-го вступили в силу изменения в закон об организации транспортного обслуживания в Подмосковье. С этого дня проезд на маршрутах региона можно оплатить только безналичным путем: единой транспортной или банковской картой. При неисправности карты или недостатке средств на ней поездка останется неоплаченной. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Подмосковье — это, прежде всего, люди, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения. Он поблагодарил жителей за то, что каждый так или иначе вносит свою лепту в развитие региона.