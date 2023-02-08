Подмосковье 08 февраля 2023, 21:28 Рейд по безопасности на ж/д путях провели в Коломне

Читать 360tv в

Глава Коломны Александр Гречищев провел рейд по безопасности на железной дороге. Обход начали со станции Коломна, после чего на электричке доехали до Голутвина.

С начала года на ж/д путях в Коломне погибло шесть человек. Как правило, люди перебегали железную дорогу в неположенном месте. Один несчастный случай произошел в конце января на станции Коломна.

Реклама

«Вчера на еженедельном совещании губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял важный вопрос безопасности на железнодорожных объектах. В нашем округе тема актуальна: в прошлом году на путях погибло девять человек», — сообщил Александр Гречищев.

Реклама

В округе периодически проводят профилактические беседы с местными жителями.

За прошлый год в Коломне ликвидировали 19 несанкционированных пешеходных переходов, установили 19 предупреждающих табличек, оборудовали два забора и одно ограждение «змейка». В будущем возле путей установят камеры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».