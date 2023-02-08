08 февраля 2023, 21:28
Рейд по безопасности на ж/д путях провели в Коломне
Глава Коломны Александр Гречищев провел рейд по безопасности на железной дороге. Обход начали со станции Коломна, после чего на электричке доехали до Голутвина.
С начала года на ж/д путях в Коломне погибло шесть человек. Как правило, люди перебегали железную дорогу в неположенном месте. Один несчастный случай произошел в конце января на станции Коломна.
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«Вчера на еженедельном совещании губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял важный вопрос безопасности на железнодорожных объектах. В нашем округе тема актуальна: в прошлом году на путях погибло девять человек», — сообщил Александр Гречищев.
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В округе периодически проводят профилактические беседы с местными жителями.
За прошлый год в Коломне ликвидировали 19 несанкционированных пешеходных переходов, установили 19 предупреждающих табличек, оборудовали два забора и одно ограждение «змейка». В будущем возле путей установят камеры.
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Коломна
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