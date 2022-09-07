Рейд ГИБДД по детским креслам прошел в Серпухове | 360°

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Рейд ГИБДД по детским креслам прошел в Серпухове

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В городском округе Серпухов провели проверки машин, где едут дети, на наличие детских кресел. Такие рейды в Серпухове проходят каждую неделю.

На выезде из города сотрудники ГИБДД останавливали машины с детьми и проверяли наличие детских кресел.

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Кроме инструктажа по детским креслам, сотрудники ГИБДД показывают водителям социальное видео. Благодаря регулярным рейдам нарушений перевозки детей в округе все меньше.

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Водителям напомнили также о том, что штраф за непристегнутого ребенка в машине составляет три тысячи рублей.

ПДД

Серпухов

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