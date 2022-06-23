Сотрудники ГИБДД в Балашихе терпеливо и вежливо объяснили пешеходам, почему нельзя переходить дорогу на красный свет. Рейд провели под знаковым названием «Пешеход — пешеходный переход».

Такие рейды инспекторы ГИБДД Подмосковья проводят регулярно — во всех городах региона. Как показывает практика, количество нарушений после них существенно сокращается. Штраф небольшой, но на то, чтобы его оформить, уходит время. И если куда-то торопился и побежал на красный — уже не успел. В следующий раз соблазн будет не так велик.

Как ни странно, самые дисциплинированные пешеходы — это дети, они останавливаются, когда горит красный, однако многие родители все равно продолжают вести их через дорогу, несмотря на запрещающий сигнал.

Подобные рейды необходимы, ведь статистика показывает, что за пять месяцев этого года с пешеходами пенсионного возраста в Подмосковье произошло уже 92 ДТП — 13 человек погибли, 81 оказался в больницах с травмами. Все они переходили дорогу в неположенном месте.