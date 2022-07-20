Рейд ГИБДД «Автобус» прошел в Мытищах

Сотрудники ГИБДД Подмосковья регулярно проводят профилактические рейды. На этот раз они проверили общественный транспорт в Мытищах.

Источник фото: телеканал «360»

Пока водитель автобуса готовит документы, сотрудники ГИБДД и Минтранса региона проверяют, все ли в порядке с транспортным средством. Ведь от этого зависит безопасность пассажиров. Также проверяют исправность кондиционеров — летом это особенно важно, ведь в большинстве автобусов не открываются окна. И систему оплаты.

Источник фото: телеканал «360»

Такие операции сотрудники ГИБДД Подмосковья проводят регулярно. Водители относятся к проверкам с пониманием. Они перевозят пассажиров и понимают, что главное — это безопасность людей.