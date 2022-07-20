20 июля 2022, 23:19
Рейд ГИБДД «Автобус» прошел в Мытищах
Сотрудники ГИБДД Подмосковья регулярно проводят профилактические рейды. На этот раз они проверили общественный транспорт в Мытищах.
Источник фото: телеканал «360»
Пока водитель автобуса готовит документы, сотрудники ГИБДД и Минтранса региона проверяют, все ли в порядке с транспортным средством. Ведь от этого зависит безопасность пассажиров. Также проверяют исправность кондиционеров — летом это особенно важно, ведь в большинстве автобусов не открываются окна. И систему оплаты.
Источник фото: телеканал «360»
Такие операции сотрудники ГИБДД Подмосковья проводят регулярно. Водители относятся к проверкам с пониманием. Они перевозят пассажиров и понимают, что главное — это безопасность людей.