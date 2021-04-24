Регулярный речной маршрут от Химок до Северного речного вокзала заработал в Подмосковье

В Подмосковье в субботу начнет работать регулярный речной маршрут от Химок до столичного Северного речного вокзала. Об этом рассказал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

«В этом году будет запущен регулярный маршрут от Химок до Северного речного вокзала. <…> Если в обычные часы там будет поездка стоить в одну сторону 250 рублей, то в будние дни, в утренние и вечерние часы пик — 37 рублей», — передал его слова ТАСС.

Он также отметил, что, вероятно, билет можно будет оплатить картой «Тройка». По его словам, на Северном речном вокзале будет работать 20 прогулочных теплоходов. Первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля. В столице уже курсируют теплоходы, которые зимовали в границах города.​

В прошлом году в Подмосковье за сезон речной пассажирской навигации на трех регулярных маршрутах перевезли более 20,5 тысячи человек. В частности, речной транспорт в Лыткарине, Коломне и Серпухове помогал жителям сократить время в пути без использования личного и общественного транспорта.