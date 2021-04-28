Регулярные водные перевозки начнутся в Подмосковье 1 мая

Подмосковный сезон перевозки пассажиров на катерах и теплоходах начнется 1 мая. Об этом рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Регулярные маршруты запустят по трем направлениям: на Оке в Коломне, по Москве-реке в Лыткарине и в Серпухове.

Жители ждут открытия водной навигации. Она существенно сокращает время в пути, снижает использование автобусного и автомобильного транспорта Алексей Гержик.

За сезон водной навигацией в Подмосковье пользуются более 29 тысяч пассажиров, добавил Гержик.

Водные маршруты

В Коломне, от причала Бочманово до причала Притыка, по выходным и праздничным дням будет курсировать теплоход «Москва-108», рассчитанный на перевозку 120 человек.

Протяженность маршрута составляет 24 километра, а время в пути — 1 час 40 минут. Воспользоваться им можно будет до 26 сентября.

В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер «Стриж-7» вместимостью десять человек. Начальная точка — причал Лыткарино, а конечная — у причала Андреевское. Прокатиться здесь можно до 20 ноября.

От причала Серпухов до причала Сады станет курсировать теплоход «Зуша» на 60 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, а время в пути — 40 минут.

Теплоход будет совершать шесть рейсов каждый день, помимо понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.

Проезд на маршрутах можно будет оплатить картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами.