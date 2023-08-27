27 августа 2023, 12:39
«Регулярно направляем гуманитарную помощь». Зампред Мособлдумы Жигарев — о поддержке контрактников
Зампред Мособлдумы Жигарев сообщил о поддержке контрактников и их семей
В Подмосковье военнослужащим по контракту и их семьям оказывают помощь на федеральном и региональном уровнях. Об этом в беседе с телеканалом «360» зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев.
«Что касается мер поддержки, то у нас принято много как на федеральном, так и региональном уровнях. Однако всегда есть над чем работать и думать, чем еще можно помочь участникам СВО и их семьям», — уточнил парламентарий.
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Жигарев рассказал, что он постоянно общается с мобилизованными и контрактниками.
«Мой коллега, депутат из Подольска — он стал муниципальным депутатом после того, как отслужил по контракту. Естественно, мы общаемся. Он близко общался и общается с людьми, которые также заключали контракты, и с теми, кто был мобилизован. Он как никто понимает и рассказывает, в чем нуждаются участники СВО и их семьи», — сообщил зампред.
По его словам, регион регулярно направляет гуманитарную помощь в зону СВО. Жигарев уточнил, что мотивация многих военнослужащих — это не получение мер поддержки, а защита родины.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.
Мособлдума
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