Подмосковье 15 июня 2023, 14:37 Регулярная поливка дорог началась в Подмосковье из-за предстоящей жары Минтранс Подмосковья

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В ближайшие дни в Подмосковье ожидается жаркая погода, и дорожники будут поливать асфальт, чтобы снизить его температуру. По поручению Минтранса региона аэрация уже проводится на дорогах в черте городов.

«Для комфортного передвижения автомобилистов работы по поливке дорог проводят до 16 часов. Аэрация позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — говорит министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Полив дорог устраняет пыль и увлажняет воздух, но главное — позволяет снизить градус нагрева асфальта и предотвратить его деформацию.

В ближайшие дни в Московской области прогнозируют до +30 градусов. Минтранс Подмосковья призвал участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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