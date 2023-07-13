Подмосковье 13 июля 2023, 17:16 Регоператор «РТ-Инвест» увеличил долю отечественных мусоровозов в своем автопарке Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Региональные операторы «РТ-Инвест» закупили еще одну партию российских мусоровозов. Это заметно увеличило долю отечественной техники в автопарке предприятия.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас доля российских и белорусских машин в автопарке предприятия почти достигла трети. Всего оператор имеет 900 машин.

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Новая партия техники стала второй крупной, закупленной у отечественных производителей, за последнее время. Полгода назад «РТ-Инвест» приобрел новые модели КамАЗ «Компас». В этот раз были куплены базовые модели мусоровозов. Техника отвечает всем современным экологическом стандартам. Автомобили уже приступили к работе в Сергиевом Посаде, Рузе и Кашире.

«РТ-Инвест» — это самый крупный оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Он обслуживает около 65% территории региона. В зоне ответственности оператора установлено около 120 тысяч уличных контейнеров, часть из которых предназначена для смешанных отходов, а часть — для отсортированного мусора. При этом число последних ежегодно увеличивается. Так, по сравнению с прошлым годом, их стало больше на четыре тысячи.

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