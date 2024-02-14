14 февраля 2024, 14:49
Регоператор призвал жителей Чехова оплачивать счета за вывоз мусора онлайн
Региональный оператор напомнил жителям Чехова о возможности оплатить услугу вывоза мусора напрямую онлайн. Это позволит избежать долгов и начисления пени.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, с 1 января некоторые жилые дома перешли к другой управляющей организации. Из-за этого уровень платежной дисциплины снизился и многие перестали вовремя оплачивать услуги ЖКХ.
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В ведомстве напомнили, что при неоплате более двух месяцев образуется долг и начисляются пени. Избежать этого поможет своевременная оплата. Перечислить средства без комиссии можно на сайте регоператора.
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